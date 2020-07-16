Рада назначила нового главу Нацбанка

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

За это проголосовали 332 нардепа.

"Инфляции не будет, неконтролируемой эмиссии не будет, независимость НБУ будет сохранена", - заявил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев. По его словам, так ответил Шевченко на вопросы нардепов на заседании комитета.

"НБУ и дальше будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков, в частности нужно усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", - сказал Шевченко перед голосованием.

По его словам, доля неработающих кредитов в госбанках достигла 49%, в банках с иностранными инвестициями - 32,5%, в частных - около 20%.

"Из-за COVID-19 есть даже некоторый рост этого процента", - отметил он.

"На посту главы НБУ я не допущу неконтролируемой инфляции и эмиссии", - заявил Шевченко.

По его словам, для этого у Нацбанка есть все необходимые инструменты монетарной политики.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №3857 от 15.07.2020 по инициативе президента Владимира Зеленского о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Финансовый комитет ВР рекомендовал парламенту назначить на должность главы НБУ Кирилла Шевченко.

Кирилл Шевченко работает председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года.

С октября 1995 года по декабрь 2006 года в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.

С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года - работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С 2009-го по апрель 2010 года - первый заместитель председателя правления "Укргазбанка".

В 2012-2014 годах работал советником председателя правления Ощадбанка.

С октября 2014 - по май 2015 года - и.о. председателя правления "Укргазбанка".

Зеленский сообщил директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой, что до 17 июля предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.

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Экономическая правда