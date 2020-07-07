Петрашко допускает снижение учетной ставки ниже уровня инфляции

Министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что нужно дальше снижать учетную ставку. Не вижу проблем, если у нас учетная ставка будет ниже, чем инфляция", - подчеркнул министр.

По его словам, снижение учетной ставки до 6% годовых - позитивный шаг для экономики, но запоздалый.

"Снижение до 6% - хороший шаг, но когда он произошел? Это нужно делать полгода назад, когда только началась тенденция. У нас падение промышленности произошло в четвертом квартале прошлого года", - сказал Петрашко.

Напомним:

В мае 2020 года потребительские цены по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, в годовом измерении (до мая 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7%.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%.