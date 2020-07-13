Рожкова: Не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки

И.о. главы правления НБУ Екатерина Рожкова заявила, что "не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки".

Об этом она сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

Рожкова подчеркнула, что для команды НБУ запуск "печатного станка" - "это одна из "красных линий", которую мы никогда не будем готовы перейти".

"Это противоречит всему, что мы делали до этого в течение шести лет. Наша задача - защитить граждан от обесценивания их сбережений, а не подвергнуть их инфляционному налогу", - подчеркнула она.

"По поводу какой-то "пирамиды" ОВГЗ. Депутаты противоречат сами себе. Ведь парламент проголосовал за новый бюджет. В нем предусмотрено расширение дефицита, который покрывается за счет новых заимствований. То есть, по сути депутаты разрешили МинфинУ новые заимствования, в том числе путем выпуска гособлигаций. А теперь за это критикуют.

Благодаря тому, что у нас низкая инфляция и низкая учетная ставка, Минфин занимает по цене от 7% до 10% годовых. Это рекордно низкие для нашей страны ставки. И тут же они говорят: "Нет, это все неправильно", "это пирамида ОВГЗ", "а вы почему не участвуете в ней", "а кто в ней участвует?", "а кто размещает?", "зачем размещает?". Это выглядит плохо, если честно. И обидно", - добавила Рожкова.

"Запустите печатный станок" и "пусть Минфин занимает дешевле" - это две истории, которые противоречат друг другу. Не может же быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки. Этого не будет никогда", - отметила и.о. главы правления НБУ.

"Я не видела ни одной процветающей страны и ни благополучной экономики, в которой бы экономика работала по указу правительства или по решению парламента. Существуют экономические законы. Все имеет цену и свою стоимость.

Если ты начинаешь чрезмерно регулировать бизнес (ставки, комиссии и т.д.), то он просто перестает работать. У нас задача: чтобы деньги были в банковском секторе или наоборот - вытолкнуть их из банков?", - отметила Рожкова.

Напомним:

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции должен быть не ниже 8-9%.

Министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

В мае 2020 года потребительские цены по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, в годовом измерении (до мая 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7%.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%.

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