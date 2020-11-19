Новости 19 ноября: экологический транспорт, госбюджет и космическая отрасль

Об экологическом транспорте: В рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года Украина планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Великобритания запретит продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями с 2030 года.

О переводах в евро: В прошлом месяце евро было наиболее используемой валютой для глобальных платежей, впервые с февраля 2013 опередив доллар.

О втором чтении госбюджета: Кабмин передаст в Верховную Раду проект госбюджета-2021 ко второму чтению до конца этой недели.

Об уничтожении госзданий: Генеральному директору столичного завода "Радар" Вячеславу Зеленскому сообщили о подозрении из-за уничтожения 9 госзданий на сумму 3,6 миллиона гривен.

О реформе космической отрасли: Екс-глава Государственного космического агентства Владимир Усов заявил о блокировании Минстратегпромом корпоративной реформы и принятия государственной космической программы.

О тендерах "Нафтогаза": Госпредприятие "Нефтегазбезопасность" перезапустило тендер стоимостью более 72 миллионов после обвинений в проведении непрозрачного конкурса.

Эксклюзив ЭП:

Власти взялись за теневых автоперевозчиков. Как может измениться рынок такси?

Десять лет власть безуспешно борется с теневым рынком такси. 40 миллиардов гривень ежегодно проходят мимо экономики. На повестке дня – новая концепция, которая должна это прекратить. Кто на этот раз заплатит за реформу рынка автоперевозок?