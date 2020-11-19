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Транскордонні платежі: Євро вперше з 2013 року обігнало долар

Четвер, 19 листопада 2020, 16:50
 

Минулого місяця євро було найбільш використовуваною валютою для глобальних платежів, уперше з лютого 2013 року випередивши долар.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані платіжної системи SWIFT за жовтень.

"SWIFT, яка обробляє дані про транскордонні платежі для більш ніж 11 тисяч фінустанов у 200 країнах, заявила про лідируючі позиції євро, далі у топ-3 долар США та британський фунт стерлінгів", - йдеться у повідомленні.

Далі у топ-5 японська єна та канадський долар, який обігнав китайський юань.

Зазначається, що на частку євро припало 37,82% грошових переказів SWIFT (це найбільша частка з лютого 2013 року), водночас частка долара США впала на 4,6% до 37,64% (долар США досяг свого піку у квітні 2015 року - 45,3%).

На частку британської, японської та канадської валюти разом припадало 12,25% операцій у жовтні.

Частка китайських юанів впала до 1,66% - це найгірший показник з квітня 2020 року. 

Водночас падіння частки доларових платежів в системі SWIFT у Bloomberg пов'язують зі знеціненням американської валюти, яка з березня 2020 року втратила 11% своєї вартості.

Економічна правда

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долар євро валюта гроші світ

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