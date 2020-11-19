Кабмін до кінця тижня подасть проєкт бюджету-2021 у Раду – представник уряду

Кабмін передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету-2021 до другого читання до кінця цього тижня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник уряду у Раді Василь Мокан, передає "Укрінформ".

За словами Мокана, наразі Кабмін завершує роботу над кошторисом.

"Міністр фінансів протягом дня, до та після засідання уряду, комунікує з МВФ з приводу проєкту бюджету. І до кінця цього тижня уряд планує подати його до другого читання у ВР", - сказав представник Кабміну у ВР.

Він додав, що уряд веде активні перемовини щодо проєкту державного бюджету з МВФ, з Фондом також треба узгодити питання незалежності Національного банку та антикорупційних законопроєктів.

"Зараз, окрім бюджету, буде гостро стояти питання антикорупційної інфраструктури та незалежності Національного банку. Це фактично три глобальних питання, які треба буде погодити з МВФ, запропонувати алгоритм розв'язання цих питань, запропонувати проєкти документів і ухвалити бюджет, і виходити на конструктив з приводу отримання траншу", - зазначив Мокан.

Нагадаємо:

Раніше голова комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев припустив, що парламент може не встигнути ухвалити проєкт Закону про державний бюджет на 2021 рік не лише у визначений законодавством строк до 1 грудня, але й взагалі, до кінця поточного року.

Якщо проєкт закону про держбюджет-2021 не приймуть до кінця цього року, це, зокрема, означатиме, що в січні 2021 року не відбудеться запланованого підняття мінімальної заробітної плати з 5 до 6 тис грн, а видатків на фінансування вакцинації від COVID не буде.