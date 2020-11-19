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Гендиректора київського заводу "Укроборонпрому" спіймали на знищенні держмайна

Четвер, 19 листопада 2020, 12:35
 
Фото прокуратури

Генеральному директору столичного заводу "Радар" В’ячеславу Зеленському повідомили про підозру через знищення 9 держбудівель на суму 3,6 мільйона гривень.

Джерело: сайт прокуратури Києва

Дослівно: "Повідомлено про підозру генеральному директору ПАТ "Київський завод "Радар" у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)".

Деталі: Слідство встановило, що під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовник повністю знищив 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "Радар".

Внаслідок цього державі завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Досудове розслідування триває.  

Згідно з сайтом заводу, його директором є В’ячеслав Зеленський.

АТ "Київський завод "Радар" – підприємство, яке входить до держконцерну "Укроборонпром". Воно спеціалізується на виробництві сучасного радіоелектронного і радіолокаційного обладнання для літаків і вертольотів.

Українська правда

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Київ Укроборонпром завод нерухомість

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