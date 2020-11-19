"Нафтогаз" перезапустив тендер на 72 мільйона після звинувачень у непрозорості

Держпідприємство "Нафтогазбезпека" перезапустило тендер вартістю у понад 72 мільйона після звинувачень у проведенні непрозорого конкурсу.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу та Наші гроші.

12 листопада завершився тендер ДП "Нафтогазбезпека" на закупівлю послуг хмарної інфраструктури.

Однією з вимог до компаній була наявність сертифікату про підтримку обладнанням софту Splunkверсії 7.3.x. та старше. На думку учасників ринку, вимога сертифікату сумісності зі Splunk є дискримінаційною та зменшує ефективність проведеної закупівлі.

Пізніше "Нафтогаз" вирішив перезапустити тендер. Так, після консультацій було вирішено розірвати договір за попереднім тендером, внести зміни до техвимог та долучити додаткових фахівців до внутрішньої робочої групи.

За даними Наші гроші, стартова вартість тендеру могла перевищувати ринкову удвічі. Усього взяли участь у конкурсі 5 компаній.

За час тендеру дві компанії було відхилені попри надання сертифікату сумісності зі Splunk, ще одна надіслала причину неможливості надання документу.

У сертифікатах двох інших компаній були знайдені невідповідності даних. Це були також найдорожчі пропозиції у конкурсі. Одна з них, ТОВ "Хостінг-Х", перемогла у тендері.

Технічну базу "Хостінг-Х" надає датацентр "Парковий", що належить ексрегіоналу та депутату 8-го (від БПП) та 9-го (самовисування) скликань Максиму Єфімову. Наразі він входить до депутатської групи "Довіра".