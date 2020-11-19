У Мінінфраструктури планують до 2030 року замінити весь громадський транспорт на електричний

У рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року Україна планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій 19 листопада під час Global e-Mobility Forum, організованому Міністерством клімату і довкілля Польщі.

"Ми підтримуємо використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів. Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них.

У цьому напрямі ми зараз активно співпрацюємо з міжнародними фінансовими організаціями і готуємося до реалізації другої фази спільного проєкту з ЄІБ "Міський громадський транспорт України ІІ", який передбачає оновлення парків громадського транспорту у різних українських містах і заміну їх виключно на електротранспорт", - розповів Криклій.

За його словами, спільно з бізнесом і громадськістю міністерство розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні, яка передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, а також враховує популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.

Міністр додав, що відомство "активно вболіває та повністю підтримує" продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення до України електромобілів і у свій час доклало багато зусиль для скасування цього мита та ПДВ на електрокари.

"Сьогодні в Україні близько 25 тисяч електрокарів, 25 тисяч гібридів і майже 9 тисяч пунктів електрозарядних станцій, які розміщені здебільшого у містах. Ми ініціювали і вже працюємо над внесенням нових змін у ДБН щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування, у тому числі, і місцевих", - зазначив Криклій.

Економічна правда