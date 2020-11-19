Реформи космічної галузі блокуються на рівні Міністерства – ексочільник Держкосмосу

Ексочільник Державного космічного агентства Володимир Усов заявив про блокування Мінстратегпромом корпоративної реформи та прийняття державної космічної програми.

Про це повідомляє Interfax.

За словами Усова, Держкосмос ще влітку подав всі необхідні документи щодо корпоративної реформи. Також, було розроблено спільний з Мінекономіки законопроєкт щодо трансформації підприємств.

Проте з літа жодних зрушень у Мінстратегпромі не відбувалося.

Концепцію національної космічної програми ДКАУ представило у квітні цьогоріч, та погоджений з ключовими міністерствами проєкт концепції також знаходиться у Мінстратегпромі.

"Та, на жаль, все це заблоковано на рівні Міністерства стратегічної промисловості. Ще влітку ми передали всі ці документи для старту корпоративної реформи, проте вже кінець року, а у нас досі жодних результатів. А це критично важливо, адже кожен день – це втрата і ресурсів, і часу, і коштів, і людей", - прокоментував Усов.

Ексочільник зауважив, що ці реформи необхідно прийняти заради конкурентоспроможности української космічної індустрії на ринку, адже це також впливає на довіру інвесторів.

Раніше Володимира Усова звільнили з посади голови Держкосмосу постановою Кабміну. За слова експосадовця, про звільнення йому не повідомляли, а дізнався він про це з опублікованої на Урядовому порталі новини.

На брифінгу Interfax він заявив, що не мав конфліктів з міністром, а запропоновані реформи у відомстві підтримувались. Натомість, він бачить, як насправді відбувається протилежне.

"Ми бачимо, що насправді підтримки немає – навпаки, усі наші реформи блокуються. Окрім того, я думаю, що основною проблемою є спроба отримати персональний, ручний, контроль над галуззю та підприємствами. На мою думку, це неправильно та шкодить галузі", - заявив Усов.

Своє звільнення він вважає безпідставним та оскаржуватиме його у суді.