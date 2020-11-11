Новости 11 ноября: реакция на карантин выходного дня, средства с дорог "перекинули" на больницы

О карантине выходного дня. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

О санкциях против "Северного потока–2". Дополнительные санкции США по проекту "Северный поток-2" будут направлены против страховых и сертификационных компаний, вовлеченных в строительство газопровода.

О новых MacBook. Компания Apple провела онлайн-презентацию новых продуктов, среди главных новинок - первые компьютеры, которые работают на базе чипов М1, которые заменят процессоры Intel.

О средствах больницам. Кабинет Министров постановил выделить из "ковидного" фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.

О 5G. Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине. Первые лицензии могут появиться уже через год.

Эксклюзив ЭП

Ковид подождет. Почему МЗ использовало только треть средств на борьбу с пандемией

Вскоре количество заболевших COVID-19 в Украине достигнет полумиллиона, количество умерших растет, правительство планирует новые карантинные ограничения. Зато Минздрав для борьбы с вирусом использовал лишь треть заявленных средств из COVID-фонда. Что происходит? (укр)