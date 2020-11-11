Чип M1, новые MacBook Air и MacBook Pro: что представила Apple

MacBook Air

Компания Apple 10 ноября провела онлайн-презентацию новых продуктов, среди главных новинок - первые компьютеры, которые работают на базе чипов М1, которые заменят процессоры Intel.

Об этом сообщает Meduza.

Отмечается, что новый чип M1 будет встроен во все 3 новых компьютера Apple.

"M1 - это система на чипе, которая объединяет в себе центральный процессор, графический процессор, память, нейронный процессор и другие элементы. Именно она заменит процессоры Intel и другие системные компоненты в старых поколениях компьютеров", - говорится в сообщении.

При этом, центральный процессор M1 - 8-ядерный, графический процессор - до восьми ядер, Neural Engine, который используется для выполнения задач машинного обучения, вроде распознавания речи или обработки изображений - 16-ядерный.

Сообщается, что компьютер MacBook Air также получит чип М1, благодаря этому его центральный процессор будет в 3,5 раза быстрее, чем процессор прошлых поколений Air.

В то же время в новом MacBook Air не будет кулера - он "полностью тихий", от одного заряда аккумулятора компьютер сможет работать до 18 часов в режиме воспроизведения видео и до 15 часов при работе в браузере.

"Air доступен в двух вариантах: с жестким диском на 256 гигабайт и 7-ядерным графическим процессором, или с диском на 512 гигабайт и 8-ядерным процессором", - добавляет Meduza.

MacBook Air стоит от 999 долларов.

Также среди новинок Mac Mini - небольшой стационарный компьютер от Apple, к которому нужно подключить монитор, клавиатуру и мышь.

Mac Mini также работает на процессоре M1, но по сравнению с прошлым поколением модели получил центральный процессор до 3 раз быстрее, графику до 6 раз, а работу с алгоритмами машинного обучения - до 15 раз быстрее.

Mac Mini стоит от 699 долларов - это на 100 долларов дешевле, чем модели прошлого поколения.

Mac Mini

Еще один ноутбук с чипом М1 - MacBook Pro, с самой длинной работой от одного заряда аккумулятора - до 20 часов в режиме просмотра видео и до 17 часов в интернете.

Новый MacBook Pro стоит от 1299 долларов.

"Новые MacBook Pro оснащены только двумя портами Thunderbolt / USB 4 - но на сайте Apple продолжают продаваться версии на базе процессоров Intel с четырьмя портами", - пишет Meduza.

Экономическая правда