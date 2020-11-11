Бизнес может не выдержать "карантина выходного дня" – ЕБА

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

"По мнению бизнес-сообщества, государству нужен план, состоящий из разумных шагов,который базируется на мировых практиках и накопленном опыте. В то же время, необходимы четкие и понятные адаптивные шаги взаимодействия с бизнесом, а не жесткие тотальные ограничения, чтобы поддержать и экономическое здоровье страны в том числе. По мнению же сообщества, жесткий локдаун и закрытие большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Бизнес-сообщество еще раз подчеркивает, что следует рассматривать несколько путей урегулирования ситуации и обеспечивать, насколько это возможно, баланс здоровья населения и экономического здоровья ", - подчеркнули в Ассоциации.

"Безусловно, сейчас время непростое и трудно всем - бизнесу, населению, власти. Да, населению все же стоит иметь больший уровень самосознания, чтобы помогать противодействовать распространению вируса. Компаниям стоит, что, собственно, большинство уже и делает, искать новые ниши и возможности, максимально поддерживать каждого работника. Однако, и власть должна быть более проактивной - как в вопросе противодействия распространения вируса, так и в вопросах поддержки населения и бизнеса. Ведь сейчас, к сожалению, этого не чувствуется", - заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

"Стоит заметить, что уровень экономической активности в выходные является достаточно высоким. Поэтому полное закрытие на выходные может больно ударить по предпринимателям, а для некоторых - стать финальной точкой в ​​работе. В то же время, пока компании достаточно сознательно подходят к ситуации с COVID-19, например, обнаруживая заболевания на предприятии - устанавливают превентивные меры, чтобы минимизировать распространение, вводят принцип самоизоляции для тех, кто, вероятно, контактировал с больным. Вводят особые правила и меры безопасности при работе с клиентами, и тому подобное.

Поэтому бизнес призывает избежать жесткого локдауна в стране и подходить к принятию любых решений в данном контексте с точки зрения долгосрочного, стратегического планирования и адаптивности. Кроме того, следует не только устанавливать правила, но и качественно контролировать их соблюдение - как населением, так и бизнесом, что является прямой ответственностью Нацполиции и пока далеко не всегда выполняется должным образом", - говорится в заявлении Ассоциации.

Напомним:

В выходные дни рестораны в среднем зарабатывают 41% от своего недельного оборота, бары - 40%, пиццерии и кальянные - 35%, карантин выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений, а постоянные затраты при этом останутся теми же.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Возле Кабинета Министров проходит акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

Министр здравоохранения Максим Степанов советует главе Министерства культуры Александру Ткаченко вместо критиковать предлагаемый "локдаун выходного дня", предложить механизмы поддержки для сферы культуры и креативных индустрий.

Минкульт выступил против введения "карантина выходного дня".

Президент Владимир Зеленский отмечал, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

Степанов уточнял, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Развлекательные мероприятия будут запрещены.

Экономическая правда