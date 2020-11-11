5G - быть: Кабмин принял план развития технологии в Украине
В среду, 11 ноября, Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине. Первые лицензии могут появиться уже через год.
Об этом заявили во время заседания Кабмина.
"При применении 5G скорость интернета увеличивается в 10-20 раз и можно использовать большее количество девайсов на одной плоскости, чтобы использовать интернет", - рассказал Вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Выполнение плана продлится больше года: "Надо создать группу экспертов, провести научно-исследовательскую работу и подготовить план замедления и развития диапазона".
Федоров отметил, что первые лицензии для операторов могут появиться уже через год-полтора.
Также в Министерстве рассчитывают в следующем году развернуть экспериментальные зоны с 5G, чтобы протестировать технологию.
Экономическая правда
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