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Миллиард с "ковидных" средств на дороги перейдет больницам

Среда, 11 ноября 2020, 15:41

 

Кабинет Министров постановил выделить из "ковидного" фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.

Об этом известно из заседания Кабмина.

Министерство здравоохранения попросило дополнительные 895 млн грн для обеспечения подачи кислорода в учреждениях, предоставляющих стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19.

Финансирование состоится из "фонда борьбы с COVID-19 как субвенция из государственного бюджета в местные бюджеты".

"Реализация предлагается путем сокращения объема расходов развития по программе развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - отметил глава Минздрава Максим Степанов.

В прошлом месяце на обеспечение кислородом 80% койкомест было направлено 572 млн грн, отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Экономическая правда

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коронавирус Минздрав дороги

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