Ермак о Нацбанке: Кандидатура Шевченко не вызывает ни у кого никаких замечаний

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская власть, как никто, заинтересована в независимости и профессионализме НБУ, а кандидатура главы Нацбанка Кирилла Шевченко не вызывает ни у кого никаких замечаний.

Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, отвечая на ​​вопросы журналистов, почему меняют главу и заместителей главы НБУ, если Нацбанк в последние годы является одним из самых успешных институтов.

"Вы знаете, для нас существование независимого профессионального Нацбанка является одним из приоритетов. Поэтому я не совсем понимаю, когда вы говорите, что мы кого-то меняем и т.д. Да, произошло событие (отставка Смолия - ред.), которое действительно имело большой резонанс.

Те реформы НБУ, которые прошли в последние годы, мы всегда отмечаем - об этом говорит и президент, и правительство. Когда главаНБУ (Смелый - ред.) подавал заявление (об отставке - ред.), он его представлял, насколько я знаю, со словами благодарности президенту за то, что он продолжал год работать. Но это было его решение", - сказал Ермак.

"И сегодня, после всех этих разговоров, пришел человек (Кирилл Шевченко - ред.), кандидатура которого, насколько я знаю, не вызывает ни у кого никаких замечаний. Он тоже сегодня в делегации, имеет много встреч здесь.

Он сегодня очень хорошие, профессиональные отношения с МВФ, Всемирным банком. Если ваш вопрос касался принципов, то они для нас есть абсолютно четкими. НБУ всегда будет независимым, всегда будет иметь эту гарантию и будет продолжать работать", - отметил глава Офиса президента.

"За эти 1,5 года мы сделали очень много реформ и одна из этих реформ - это был так называемый банковский закон, без которого было невозможно успешное сотрудничество с МВФ. Да, закон принимался очень тяжело, но он принят и это, я считаю, еще одно подчеркивание и подтверждение того, что украинская власть, как никто, заинтересована в независимости и профессионализме НБУ", - добавил Ермак.

Напоминаем:

Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .

Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно основ управления Нацбанком.