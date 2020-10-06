Сологуб: Выглядит дико получить выговор за профессиональные коммуникации

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".

Об этом он написал в Twitter.

"Прозрачность является одной из пяти ценностей НБУ. Именно за это мы получили престижную награду в 2019 году. Поэтому выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации даже если интервью "Интерфакс-Украина" и комментарий Kyiv Post не понравились многим во властных кабинетах", - подчеркнул Сологуб.

Заместитель главы НБУ добавил, что выговор - новое для него явление за 20 лет профессиональной деятельности.

"Не знаю как на Нобелевскую, а вот на Шнобелевскую премию по экономике пока не вижу лучших кандидатов чем Совет НБУ", - написал также Сологуб.

Напоминаем:

Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .

Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

Экономическая правда