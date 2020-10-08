В МВФ прокомментировали ситуацию с Сологубом и Рожковой

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно основ управления Нацбанком.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, комментируя решение Совета НБУ в отношении членов правления НБУ Сологуба и Рожковой.

"Обеспечение ответственности Правления НБУ производиться согласно основ управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались МВФ. Эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины.

Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", - подчеркнул представитель МВФ.

Напоминаем:

Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .

Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Экономическая правда