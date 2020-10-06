Горбаль объяснил, почему Рожковой и Сологубу объявил недоверие

Членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Об этом заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль в комментарии ЭП.

"Решение о выражении недоверия Екатерине Рожковой было принято почти единогласно. Те, кто воздержались, имели замечания только к формулировкам", - заявил член Совета НБУ.

"Такое решение было связано с недавними публичными выступлениями Сологуба и Рожковой. Надо понимать, что банк - это прежде всего доверие. А последние интервью Сологуба и Рожковой были очень неоднозначно восприняты как экспертной средой, так и международными партнерами", - сообщил Горбаль.

По его словам, решение Совета НБУ "является безупречным с точки зрения юридических рисков".

Напоминаем:

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .

Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

Экономическая правда