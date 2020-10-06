Рожкова отреагировала на выговор: Цензура дошла до стен Национального банка

Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон.

Об этом написала сама Рожкова на своей странице в Facebook.

Она назвала ее с Сологубом "прозрачные коммуникации" причиной или поводом для объявления выговора и недоверия Советом НБУ.

"Мы предоставили комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке. Но поверьте, ничего крамольного, что бы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ - это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе", - написала Рожкова.

"Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "вночі зухвало топором". То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон", - добавила она.

Оценку правовых последствий и наличие у Совета НБУ полномочий для принятия таких решений Рожкова предлагает оставить юристам.

"Считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла", - резюмировала Рожкова.

Напоминаем:

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .

Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

Экономическая правда