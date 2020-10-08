Шевченко прокомментировал историю с выговорами Рожковой и Сологубу

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины.

Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью "Зеркалу недели".

"Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности - это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того как я начал работать в Национальном банке", - сказал Шевченко.

Стратегия является обязательной к исполнению для всех работников НБУ без исключения, считает глава регулятора.

"Одним из принципов этой стратегии является политика "единого голоса" (One voice policy). Это значит, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий коммуникациях. Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка", - добавил Шевченко.

Он отметил, что высказывания контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить взаимопониманию с международными партнерами, особенно это актуально на фоне диалога с МВФ, который Украина ведет сейчас.

Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости НБУ, однако Шевченко уверяет, что "это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления".

Напоминаем:

Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .

Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.