Сологуб о МВФ: Без денег Фонда катастрофы, может, и не будет, но риски растут

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что если не будет транша МВФ до конца 2020 года, катастрофы, может и не будет, но риски ухудшения экономической ситуации в таком случае возрастают.

Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"Мы видели в прошлые годы, что были задержки в программе МВФ. Сейчас нет такого, что если не будет транша до конца года, то это будет катастрофа, нет. Катастрофы, может, и не будет, но риски ухудшения экономической ситуации растут.

Поэтому все же очень важно продолжать сотрудничать с МВФ. Это основа благосостояния людей, потому что это инвестиции, которые иностранные инвесторы вкладывают в Украину, потому что они смотрят на МВФ как на сигнал. Это рабочие места, это покупательная способность людей. То есть все эти вещи достаточно важны", - подчеркнул Сологуб.

Напоминаем:

Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .

Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно основ управления Нацбанком.