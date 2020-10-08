Шевченко рассказал о дискусионных вопросах в переговорах с МВФ

Среди дискуссионных вопросов в обсуждениях с Международным валютным фондом - вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом в интервью zn.ua заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, со стороны Нацбанка нет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ. Однако на пике обсуждения МВФ и Минфином проекта госбюджета-2021.

"Сейчас продолжаются обсуждения наших партнеров в МВФ с Минфином и Минэкономразвития вокруг нескольких ключевых бюджетных показателей. В частности, по уровню доходов, размеру дефицита бюджета и его финансирования.

Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно. Также один из дискуссионных на сегодня вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19", - подчеркнул Шевченко.

Также он отметил наличие определенных беспокойств относительно антикоррупционной политики, которая также является частью меморандума с МВФ.

По словам главы НБУ, вопрос продолжения сотрудничества с фондом "действительно серьезный и очень беспокоит Национальный банк".

Напомним:

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.