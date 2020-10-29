Новости 29 октября: "евробляхи" будут штрафовать на месте остановки, из COVID-фонда будут финансировать производство сериалов

О "евробляхах". Кабмин согласовал проект постановления, которая позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах на месте остановки.

О сериалах. Кабмин одобрил проект постановления, которым разрешил использовать бюджетные средства из COVID-фонда на "реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления".

О банкротстве. В Украине впервые признали физлицо банкротом, такое решение было принято Хозяйственным судом Киева в июле этого года. Ранее стать банкротом могло только юридическое лицо или ФЛП.

О бюджете. Верховная Рада может рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении в пленарный четверг 5 ноября, наличие голосов - "на грани фола".

О долгах "Кузницы на Рыбальском". Министерство финансов 28 октября осуществило очередные платежи в рамках выполнения гарантийных обязательств по кредиту ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском", общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривень.

О зарплате. По сравнению с августом реальная заработная плата в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,3%. За год она повысилась на 9,7%.

Эксклюзив ЭП

Какой бизнес во время кризиса платил меньше налогов, какой – больше. Эксклюзивные данные Налоговой

В марте в Украине, как и в большинстве стран мира, ввели жесткие карантинные мероприятия. Как отечественный бизнес выдержал карантин и готов ли он к новому локауту? (укр)