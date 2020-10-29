Минфин выплатил по долгам завода "Кузница на Рыбальском" 285 миллионов
Министерство финансов 28 октября осуществило очередные платежи в рамках выполнения гарантийных обязательств по кредиту ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском", общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.
Как свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, из государственного бюджета кредитору завода - "Укрэксимбанку" - было перечислено 40,6 млн грн основной суммы долга и 3,9 млн грн - процентов по кредиту.
Напомним, 29 декабря 2017 года ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" для "повышения обороноспособности и безопасности государства Украина" получил в государственном "Укрэксимбанке" кредит на сумму 528,9 млн гривен. Государство, в лице правительства взяло на себя гарантии возврата средств в случае невозможности завода вернуть кредит.
За счет средств налогоплательщиков с начала 2020 года Министерством финансов погашено 251,3 млн грн основной суммы долга "Кузницы на Рыбальскком", 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс грн - пени. Таким образом общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.
До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% Игорю Кононенко. Осенью 2018 года 100% акций завода приобрел совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко.
Экономическая правда
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