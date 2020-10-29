Реальная зарплата в сентябре выросла на 4,3% – Госстат

По сравнению с августом реальная заработная плата в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,3%. За год она повысилась на 9,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Больше всего зарабатывают в сферах информации, финансовых операций и профессиональной и научной деятельности - средняя зарплата с учетом инфляции находится в диапазоне 17-20 тысяч гривен.

Меньше всего получают работники во временном размещении и организации питания, охране здоровья и соцпомощи - 6,5 и 8,9 тысячи соответственно.

При этом в сфере образования наблюдается наибольший рост среди всех видов экономической деятельности - 24% за месяц и 20% с прошлого года.

Среди регионов первенство держит Киев, где штатные работники получают более 17 тысяч - это на 10% больше 2019 года. После него располагаются Донецкая и Киевская области, где зарплаты составляют почти 12 тысяч. Меньше всего получают на Волыни и Черниговщине - в этих регионах средний уровень - 9,8 тысяч.

В динамике с прошлого года на 18-18,4% больше стали получать в Черновицкой, Херсонской и Закарпатской областях.

Номинальная заработная плата с августа увеличилась на 4,8% и составляет почти 12 тысяч.

Напоминаем:

С первого сентября минимальная заработная плата составляет 5000 гривен.

Кабмин хочет поднять "минималку" до 6500 в 2021 году. Но председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что отложил бы такое повышение на полгода.

Экономическая правда