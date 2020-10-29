Кабмин разрешил выделить из COVID-фонда деньги на патриотические сериалы

Кабмин на заседании 28 октября одобрил проект постановления, которым разрешил использовать бюджетные средства из COVID-фонда на "реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления".

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

"28 октября 2020 года Кабинет Министров одобрил проект постановления "О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -Co V-2".

Документ, в частности, позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления", - пояснили в ведомстве.

В Минкульте заявили, что это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание "этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли" в условиях коронакризиса.

Средства должны быть использованы до конца текущего года.

Напомним:

Кабмин принял постановление о выделении из COVID-фонда 1,3 млпд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на пособие по безработице.

27 октября в Украине диагностировали 7 474 случая заболевания COVID-19, умерли от осложнений 165 больных, выздоровели 3 306 человек, были госпитализированы 1 100 человек.

В Украине по состоянию на утро 27 октября было зафиксировано 6677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, в понедельник – 5426.

Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Ранее в Минздраве говорили, что разворачивать временные ковидные госпитали вне медицинских учреждений в Украине планируют при ориентировочном ежедневном количестве больных с COVID-19 на уровне 11-15 тысяч или при резком скачке болезни в определенном городе или регионе.

В больницах Украины, выделенных под больных COVID-19, занято 25,4 тысячи коек из возможных 52 тысяч.

Экономическая правда