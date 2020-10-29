Впервые в Украине официально появилось физическое лицо-банкрот

В Украине впервые признали физлицо банкротом, такое решение было принято Хозяйственным судом Киева в июле этого года. Ранее стать банкротом могло только юридическое лицо или фоп.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

"В октябре прошлого года вступил в силу новый Кодекс Украины по процедурам банкротства. С момента введения в действие нового Кодекса было открыто 142 дела о банкротстве.

27 июля 2020 года первое дело дошло до завершения: суд признал украинца банкротом и назначил плана реструктуризации долга по валютной ипотеке. Об этом содержится соответствующее решение в Едином государственном реестре судебных дел", - говорится в сообщении.

"Суд создал прецедент, согласно которому украинцы получили возможность урегулировать свои финансовые проблемы. Должник может с комфортным графиком погасить долги и не потерять свое имущество", - заявил соучредитель юридической компании VRTS (BezBorgiv) Георгий Григорян, который сопровождал дело первого банкрота-физической лица в Украине.

"В украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг. Ранее обанкротиться в Украине могли только юрлица и ФОПы, физические лица оставались наедине с банками и другими кредиторами. Люди, которые не могли погасить долги, могли остаться в прямом смысле без ничего. Практика банкротства помогает выйти из трудного положения и решить проблему адекватно", - добавил он.

Экономическая правда