НБУ может в декабре снизить учетную ставку до 5,5% - прогноз J.P. Morgan

Нацбанк Украины может в декабре 2020 года снизить учетную ставку до 5,5%, говорится в прогнозе аналитиков J.P. Morgan.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что такой прогноз аналитиков связан с низкими рисками роста инфляции, связанных со снижением активности в четвертом квартале 2020 году из увеличения случаев COVID-19.

По прогнозам J.P. Morgan, НБУ пока сохраняет ставку, но распространение эпидемии коронавируса может привести к большему смягчению денежно-кредитной политики и снижению курса валюты.

При этом, эксперты назвали "неопределенными" сроки возобновления сотрудничества с МВФ на фоне срыва назначенного на 20 октября обсуждения в Раде проекта госбюджета-2021.

Также это связывают с откатом достижений судебной реформы и конфликтом вокруг руководства НБУ.

В JP Morgan считают, что эти обстоятельства предполагают отсрочку второго транша МВФ по программе stand by на 2021 год, но пока сохраняют прогноз его получения в декабре этого года.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

Bank of America прогнозировал, что Национальный банк Украины на ближайшем заседании монетарного комитета 23 июля может сохранить учетную ставку на текущем уровне 6% годовых.

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Екатерина Рожкова, которая испольняла обязанности главы НБУ до назначения Шевченко, заявила, что "не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки".

Министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%.

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