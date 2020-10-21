Кабмин создал рабочую группу для координации переговоров с МВФ

Кабмин на заседании 21 октября принял постановление, которым создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Соответствующая межведомственная рабочая группа - это временный консультативно-совещательный орган Кабинета Министров, который образован с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы "Стенд-бай".

Главой межведомственной рабочей группы станет Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца", - говорится в сообщении.

Также в состав группы из стороны Минфина войдут заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, на которого возложены обязанности заместителя главы группы, советник министра финансов Юлия Пашко, а также начальник отдела сотрудничества с МВФ Управления международного сотрудничества министерства финансов Дмитрий Манцуров - секретарь рабочей группы.

Также в состав группы входят: министр юстиции Денис Малюська, первый заместитель министра экономики Юлия Свириденко, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, советник премьер-министра Наталья Бойко.

В Минфине добавили, что до конца 2020 года Украина рассчитывает получить 700 млн долларов США в рамках действующей программы "Стенд-бай".

"В современных реалиях распространение миром COVID-19 и его негативного влияния на мировую экономику и экономику Украины единственным реальным средством на сегодня для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности в стране является привлечение финансирования из внешних источников, что, в свою очередь, предусматривает сотрудничество с внешними партнерами и агентствами", - говорится в пояснительной записке к решению правительства.

"Украина выполняет структурные маяки в рамках совместной с МВФ программы "Стенд-бай". В соответствии с графиком, в июне был утвержден планы по сокращению NPL государственных банков. Также в июне была упрощена процедура смены поставщиков газа для бытовых потребителей. В сентябре мы приняли необходимое законодательство для работы ГНС и Гостаможслужбы в качестве единого юридического лица.

НКРЭКУ было принято решение об установлении тарифов на отопление, органы местного самоуправления почти завершили устанавливать свои тарифы", - заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Напомним:

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.