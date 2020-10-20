Президент: Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, сотрудничеству с ними ничего не угрожает.

Об этом он сказал в послании с трибуны Верховной Рады 20 октября.

"А еще - четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает. Это касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем. Так же, как и с Всемирным банком и ЕБРР", - подчеркнул президент.

Также он заявил, что на международном уровне исчезла фраза "Мир устал от Украины".

По словам Зеленского, его власть "предоставила имиджу нашего государства новое содержание".

"На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно - равноправного игрока. Как страну, которая ценит любую поддержку, и надеется прежде всего на себя. Потому что понимает, что никто за нас не воплотит преобразования, никто за нас не построит успешную страну. Мы стали проактивными", - добавил глава государства.

Напомним:

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.