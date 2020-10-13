Следующий транш МВФ Украине поступит в конце 2020 - начале 2021 года - прогноз

Аналитики BofA Securities прогнозируют, что следующий транш МВФ Украина поступит в конце 2020 - начале 2021 года.

Об этом говорится в обзоре BofA Securities, передает "Интерфакс-Украина".

"Власти Украины продолжают подтверждать свою приверженность программе, так что теперь страна, возможно, подходит к моменту начала постепенного решения существующих проблем. Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года", - говорится в обзоре.

Аналитики считают, что новой причиной для отсрочки транша стало заложенный правительством уровень дефицита бюджета на 2021 год (6%), который превышает ожидания МВФ, содержащиеся в программе.

Также аналитики акцентировали внимание на новом раунде давления на заместителей главы НБУ Рожкову и Сологуба, которые являются единственными заместителями главы центробанка, кандидатуры которых не вносил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

Кроме этого, в BofA Securities обратили внимание на возможные опасения МВФ относительно необходимой законодательной базы НАБУ.

"Все это сделало задержку текущей программы МВФ достаточно очевидной и известной рынку", - утверждают аналитики.

Напомним:

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.