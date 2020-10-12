Новости 12 октября: ВВП, госбюджет-2021, аудит Академии наук

О ВВП. По итогам 8 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивает уменьшение объемов ВВП на уровне 5,8%.

О госбюджете-2021. К законопроекту о государственном бюджете на 2021-й год поступила 2451 правка от народных депутатов, если учесть все - на это уйдет 3 бюджета.

Об аудите Академии наук. Из-за бесхозяйственности Национальной академим наук Украины немалые территории и здания превратились в свалку, а руководство академии нацелено на получение дополнительного заработка.

О прожиточном минимуме и Шмыгале. Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов признал неудовлетворительной работу правительства по формированию прожиточного минимума, и предлагает заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля на ближайшем "Часе вопросов к правительству".

О штрафах и местных бюджетах. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4194, которым предлагается отдавать 50% штрафов за превышение скорости в городах местным бюджетам.

О Нобелевской премии по экономике. Нобелевский комитет присудил премию Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике Полу Милграму и Роберту Уилсону (оба - Стэнфордский университет, США) "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

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