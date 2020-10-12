К проекту госбюджета-2021 подали около 2500 правок - депутаты "нажелали" на 3 бюджета

К законопроекту о государственном бюджете на 2021-й год поступило 2451 правка от народных депутатов, если учесть все - на это уйдет 3 бюджета.

Об этом сообщил первый заместитель замглавы Комитета Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк, опубликовав таблицу поправок.

Железняк пишет, что такое количество правок стандартно для законопроекта о годовом бюджете.

"Обычно депутаты каждый год и вносят от 2-3 тысяч правок к бюджету. Так что говорить про целенаправленный спам не стоит. Если учесть все правки, то не хватит и 3-х бюджетов", - отмечает нардеп.

Также Железняк сообщил, что бюджетный комитет Рады должен до 15 октября определиться с правками, которые будут учтены, а парламент уже 20 октября может поддержать это решение комитета.

Напомним:

Дополнительная потребность в расходах проекта госбюджета на 2021 год, заявленная главными распорядителями средств, в целом составляет более 1,1 триллиона гривен - что примерно сопоставимо размеру еще одного бюджета Украины.

Глава комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что Министерство финансов подало в Верховную Раду проект государственного бюджета "отвратительного качества" и его "надо спасать"

Экономическая правда