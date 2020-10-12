Объекты Национальной академии наук превращены на свалку, а руководство думает на чем заработать - госаудит

Из-за бесхозяйственности Национальной академим наук Украины немалые территории и здания превратились в свалку, а руководство академии нацелено на получение дополнительного заработка.

Об этом сообщается в заключении Государственной аудиторской службы, направленое в Кабинет министров еще во времена председательства Алексея Гончарука. Этот документ оказался в распоряжении ЭП и экспертной организации StateWatch.

В документе приведены результы финансового аудита выполнения бюджетных программ НААН за период с 01.01.2016 по 30.06.2019.

Выводы аудиторов достаточно неутешительные.

"Аудиторское исследование показало, что самоуправление Академии не способствует развитию науки в государстве и приводит к ее упадку. Когда-то мощный имущественный комплекс с соответствующей социальной инфраструктурой и предприятия, учреждения и организации, которые успешно развивались бюджетными средствами и занимались разработкой и внедрением научных достижений в различных областях , сегодня приведены к краху", - говорится в документе.

В документе указывается, что в настоящее время в имущественный комплекс НАН Украины входят 6443 объектов зданий и инженерных сооружений общей площадью 3541,5 тыс. кв. м и земли различного целевого назначения общей площадью 145 тыс. гектаров.

Общая стоимость имущественного комплекса НАН Украины составляет 44,3 млрд грн, в частности 36,9 млрд грн - стоимость земель.

"Вместе с тем из-за бесхозяйственности Академии немалые территории и здания (комплексы), которые предназначались для научной деятельности, сегодня превращены в свалки и помойки, на дома-"привидения" и полуразрушенные сооружения" - сетуют аудиторы.

В то же время, в цифровом выражении последствия, описывающих аудиторы менее масштабные.

"Последствиями такой бесхозяйственности и недостаточного контроля Академии за деятельностью своих предприятий стали разрушение и фактически потеря государственного имущества стоимостью 8,3 млн грн, продажа имущества за долги и передача имущества в налоговый залог на сумму 1,7 млн грн, неэффективное использование бюджетных средств -1,8 млн гривен", - говорится в заключении.

В отчете аудиторы приводят конкретные примеры заброшенных предприятий.

Например, Академия фактически потеряла государственное предприятие "Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод Института химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины ", цель которого проведение научных исследований и добыча соли морской.

Поскольку предприятие не работает, его здания и сооружения стоимостью 4,1 млн грн почти разрушены и на земле площадью 266,55 га, на которых расположены соляные озера и само предприятие, нет правоустанавливающих документов.

"Необеспечение Академией оформления правоустанавливающих документов на имущество, в том числе на земельные участки, привело к завладению государственным имуществом частными структурами и создание обстоятельств, которые могут привести к расходам и отчуждения имущества", - считают аудиторы.

Аудиторы также считают, что Академия Наук довольно слабо отстаивает свои интересы перед частными арендаторами их имущества.

"Ярким примером результаты судебных разбирательств об истребовании у частного предприятия "ГК "Феофания" государственного имущества - здания гостиницы и ресторана "Феофания" стоимостью 39,1 млн грн, которое указаное предприятие более десяти лет бесплатно использовало и продолжает использовать.

Суд оставил имущество в пользовании частного предприятия (с сохранением государственной собственности), а Академия вынуждена уплатить последнему 0,9 млн грн судебного сбора, что является будущими потерями бюджета", - говорится в отчете.

В отчете аудиторы отмечают, что академия потеряла контроль за деятельностью учреждений, организаций и предприятий, находящихся в ее ведении, и до сих пор не выполнила требования правительства по упорядочению имущества.

Сеть Академии насчитывает 415 объектов, однако аудит показал, что каких-либо сведений о 76 таких предприятий вообще нет, 36 - не работают, 16 - не выполняют своих уставных задач, 3 - существуют только на бумаге, 2 - не осуществляют деятельности, однако продолжают отчитываться, содержать административный персонал и накапливать долги.

Несмотря на это, указанные предприятия и учреждения до сих пор не ликвидированы и находятся в сети Академии.

"Руководство и научные работники Академии считают, что единственной проблемой, которая тормозит развитие украинской науки, является недостаточное финансирование.

Вместе с этим аудит показал, что НАН Украины не выполнила требования статьи 28 Закона Украины "О Государственном бюджете на 2016 год" и не провела эффективных мероприятий по оптимизации своих учреждений и продолжает неэффективно использовать бюджетные средства на сумму 595,0 млн грн, выделяя их подведомственным учреждениям, дублирующих функции друг друга или других учреждений, образованных центральными органами исполнительной власти", - констатирует Служба.

Отмечается также, что вместо использования земель в научных целях и решения жилищного вопроса ученых Украины Академия отдала свои земли частным застройщикам.

Стало практикой заключение Академией и подведомственными учреждениями инвестиционных договоров по строительству на земельных участках, на которые не оформлены акты постоянного пользования (не проведена регистрации прав собственности), а также при отсутствии разрешительных документов на проведение строительства, проектной документации.

По их мнению, неэффективное и незаконное использование бюджетных средств и имущества вызвано прежде всего несовершенной системой управления Академией, структурной единицей которой является президиум.

"Ведь такая система направлена не на развитие подведомственных учреждений, предприятий, организаций, а на получение дополнительного заработка руководством", - констатирует Служба.

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Экономическая правда