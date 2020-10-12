Нобелевскую премию по экономике-2020 присудили за развитие теории аукционов

Нобелевский комитет присудил премию Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике Полу Милграму и Роберту Уилсону (оба - Стэнфордский университет, США) "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

"Лауреаты Пол Милгром и Роберт Уилсон изучали, как работают аукционы. Они также использовали свою идею для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например, радиочастоты. Их открытие принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам в всем мире", - говорится в сообщении.

"Используя теорию аукционов, исследователи пытаются понять результаты различных правил торгов и конечных цен, формата аукциона.

Роберт Уилсон разработал теорию аукционов объектов с общим значением - значением, которое заранее не определено, но, в конце концов, одинаковое для всех. Уилсон показал, почему рациональные участники тендера, как правило, размещают заявки ниже их собственной лучшей оценки общей стоимости: их беспокоит проклятие победителя - то есть чрезмерная плата и проигрыш.

Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, которая не только допускает общие ценности, но и частные ценности, которые варьируются в зависимости от участника торгов. Он проанализировал стратегии торгов в ряде известных форматов аукционов, продемонстрировав, что формат принесет продавцу высший ожидаемый доход, когда участники тендера узнают больше об оценочных значениях друг друга во время торгов", - пояснили в комитете.

Отмечается, что ученые разработали новые форматы для аукциона на многих взаимосвязанных объектах одновременно от имени продавца, мотивированного широкой общественной выгодой, а не максимальным доходом.

Напомним:

В 2019 года Нобелевский комитет присудил премию Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

Экономическая правда