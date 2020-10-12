В Раде предлагают отдавать 50% штрафов за превышение скорости местным бюджетам

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4194, которым предлагается отдавать 50% штрафов за превышение скорости в городах местным бюджетам.

Законопроект зарегистрировали в Раде 7 октября.

Документом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины.

В частности, предлагается установить, что 50% поступлений от админштрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах соответствующего населенного пункта, будут направляться в доходы соответствующего местного бюджета.

"Эти изменения будут стимулировать местные власти устанавливать системы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В населенных пунктах будет происходить снижение нарушений правил дорожного движения, рост безопасности на дорогах, а поступления от уплаты административных штрафов дадут возможность местным властям расширять систему и улучшать инфраструктуру населенных пунктов", - говорится в пояснительной записке.

Напомним:

С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима. На вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%.

Экономическая правда