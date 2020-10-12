Как Киеву побороть рекордные автомобильные пробки: 5 "болезненных" шагов

Чтобы через 10 лет транспортная инфраструктура Украины не превратилась в индийскую действовать нужно уже сейчас. Что делать: взгляд трех экспертов.

Киевляне не видят в общественном транспорте альтернативу личному автомобилю. В результате по уровню заторов Киев занимает третье место в Европе и двенадцатое в мире.

Отсутствие в столице эффективного общественного транспорта приводит к наращиванию уровня автомобилизации и ухудшению экологической ситуации. 80% загрязнения воздуха в украинских городах происходят в результате работы автомобильного транспорта.

Как Киеву решить транспортные проблемы?

ЭП наводит самые интересные выдержки по этой теме из выступлений трех экспертов в сфере городского транспорта на "Киев смарт-сити 2020".

Пять непростых шагов для общественного транспорта

Директор инфраструктурных программ Украинского института будущего Владимир Шульмейстер представил сводный рейтинг областных центров Украины по индексу удовлетворенности качеством 22 сфер и услуг.

Рейтинг составил информационно-аналитический центр Ratingpro на основе опроса местных жителей. Киев занял 16 место в рейтинге из 24 возможных. Согласно рейтингу, столица соседствует с Северодонецком и Одессой.

"Рейтинг очень настораживает, — говорит Шульмейстер, — он показывает, что, к сожалению, Киев далеко не самое комфортное место для жизни".

В чём же проблемы Киева? Если говорить о сфере транспорта, то это:

— маршрутная сеть общественного транспорта, которая не удовлетворяет потребностям граждан;

— высокий уровень оборота наличных, который препятствует развитию системы общественного транспорта;

— противостояние коммунальных и частных перевозчиков;

— изношенность и устаревание транспортной инфраструктуры и подвижного состава.

"Я всё чаще задаюсь вопросом, как будет выглядеть будущее наших городов, например, в 2030 году и всё чаще прихожу к негативным мыслям по этому поводу," - говорит эксперт по транспортному моделированию, директор компании "А+С Україна" Дмитрий Беспалов.

"Если текущая тенденция сохранится, мы рискуем оказаться участниками тех мемов, над которыми сейчас смеёмся в интернете", - добавляет он.

Беспалов показывает фотографии из Индии и Таиланда. Несмотря на переполненность, Индия до сих пор использует инфраструктуру, построенную колонизаторами. А в Таиланде дороги заполнены "облаком" мотоциклистов.

"Если говорить о том, что такое смарт-транспорт, прежде всего нужно определиться, что мы понимаем под этим понятием, — говорит Дмитрий Беспалов. — Кажется что "умный" транспорт — это автобус Mercedes напичканный всякими технологиями.

Но на мой взгляд, и обычный троллейбус может быть smart-транспортом. Кстати, сейчас все говорят о необходимости развития электротранспорта, покупки электробусов. У меня есть хорошие новости: у нас давно есть электробусы и они называются троллейбусами. Они отлично работают".

Для решения транспортной проблемы эксперт предлагает столичным властям и предпринять следующие шаги.

1. Убрать с рынка наличный оборот. По расчетам "А+С Україна", годовой оборот наличных в системе частных перевозок в общественном транспорте Киева составляет более 3 млрд грн. А в целом по Украине — более 40 млрд гривен.

Учитывая такой объем наличных, действующая система общественного транспорта очень устойчива и оказывает сильное сопротивление любым изменениям Но, чтобы развивать общественный транспорт, ситуацию все-таки нужно изменить.

2. Изменить формат взаимоотношений городской администрации с перевозчиками. Горадминистрации должны отказаться от аукционов на маршруты и перейти на оплату транспортных услуг перевозчиков.

Перевозчики должны получать оплату за то количество километров, которые они проехали. Для запуска такой инициативы сейчас разрабатывается ряд законопроектов, которые могут быть приняты уже в 2021 году.

3. Должна быть создана среда для нормальной конкуренции. Между коммунальными и частными перевозчиками должна существовать конкуренция, поскольку в одиночку коммунальный перевозчик не в состоянии решить транспортные проблемы города.

4. "Обязательно необходимо рассчитывать транспортные показатели, — говорит Дмитрий Беспалов. — Как оказалось, многие чиновники не знают, что происходит с их транспортом. Они находятся в "теплой ванне", в которую поместили их коллеги-подчиненные, и они просто не знают, с чем люди, пользующиеся общественным транспортом, сталкиваются каждый день".

5. Чтобы получить качественный общественный транспорт, очень важно чтобы люди, которые отвечают за развитие общественного транспорта, хотя бы иногда им пользовались.

"Мы уникальная страна, — говорит эксперт. — Мы позволяем людям, которые принимают решения о развитии общественного транспорта, не пользоваться этим общественным транспортом и соответственно не знать о его проблематике, не видеть реальное положение вещей".

Директор "А+С Україна" говорит, что эти простые на первый взгляд шаги, на самом деле очень сложные с точки зрения реализации.

Решение транспортных проблем будет лежать в поле болезненных непопулярных мероприятий. Но если этого не сделать, то к 2030 году Украина рискует превратиться в Таиланд или Индию в плане инфраструктуры общественного транспорта.

Город не должен состоять из автомобилей

Основатель компании по производству электровелосипедов "Делфаст" Данил Тонкопий рассказал о том, какой ущерб экологии наносят автомобили и как развитые города мира решают эту проблему.

По его словам, 80% загрязнения воздуха в городах происходят от автомобильного транспорта. Это проблема всех современных крупных городов. Загрязненный воздух приводит к заболеваниям дыхательных путей, к развитию аллергий, астмы и других заболеваний.

"Поэтому современный город не должен состоять из автомобилей, — говорит Тонкопий. — Я верю, что "умные" города сегодняшнего и завтрашнего дня будут не такими

а такими.

И люди будут пересаживаться на велосипеды, индивидуальный электротранспорт".

Данил Тонкопий хорошо знаком с мировой тенденцией среди городов по снижению приоритета автомобиля и повышению приоритета велосипеда и другого индивидуального транспорта — моноколеса, электросамокатов.

"На этой картинке проиллюстрирована программа американских городов по снижению количества автомобилей на дорогах.

Так выглядит реализованный проект в Сан-Франциско

"Вы видите по бокам две широкие полосы тротуаров, затем две полосы для автомобильного транспорта, полосу для общественного транспорта и полосу для индивидуального мобильного транспорта, — рассказывает основатель "Делфаст". — Обратите внимание, если раньше на этой дороге было пять автомобильных полос, то теперь их количество уменьшилось до двух и увеличился приоритет мобильного индивидуального транспорта и конечно же пешеходов".