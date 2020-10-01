Новости 1 октября: новые смартфоны Google, восстановление экспорта, покупка Ахметова

Об экспорте. Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в сентябре экспорт составил 4,19 млрд долларов - это на 2,87% больше, чем в сентябре 2019 года.

Об Ахметове. Антимонопольный комитет разрешил компании Рината Ахметова "Metinvest B.V." приобрести контроль над 9 угольными предприятиями, в частности над крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля - "Шахтоуправление" Покровское".

О Google. Корпорация Google провела презентацию двух новых смартфонов с поддержкой 5G.

О ТРЦ Фирташа. Антимонопольный комитет признал нарушением экономической конкуренции заговор трех компаний при проведении аукциона по продаже кредитной требования, обеспечением которой является ТРЦ "Республика", который должен стать крупнейшим в Украине.

О казне. Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2020 года составили 21,275 миллиарда гривень, что вдвое меньше по сравнению с показателем на 1 сентября

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