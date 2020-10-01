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Остатки средств в казне правительства за месяц сократились вдвое

Четверг, 1 октября 2020, 10:40
 

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2020 года составили 21,275 миллиарда гривень, что вдвое меньше по сравнению с показателем на 1 сентября.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Месяц назад остатки на ЕКС составляли 45,66 млрд грн. Годом ранее 1 октября остатки на ЕКС были почти втрое выше - 61,61 млрд грн.

Напоминаем:

Госказначейство постоянно финансирует кассовые разрывы Пенсионного фонда.

За 8 месяцев 2020 года Пенсионный фонд увеличил долги перед Госказначейством на 16 млрд грн.

Экономическая правда

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Казначейство правительство деньги

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