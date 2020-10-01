Экспорт вернулся на докризисный уровень – торгпредставитель Украины

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в сентябре экспорт составил 4,19 млрд долларов - это на 2,87% больше, чем в сентябре 2019 года.

Об этом он написал в Facebook.

"Экспорт вернулся на докризисный уровень. Утро приносит оптимистичные и радостные цифры. Экспорт в сентябре составил 4,19 млрд долларов. Это на 2,87 процентов больше, чем в сентябре прошлого года.

В общем третий квартал стал кварталом восстановления торговли - экспорт за три предыдущих месяца составил 12,14 млрд долларов, что на 13,66% больше, чем во втором квартале", - написал он.

Напомним:

За январь-август 2020 года товарооборот Украины составил 64,25 млрд долларов - это на 9,7% меньше, чем за восемь месяцев 2019 года (71,5 млрд долларов), заявили в Гостаможслужбе.

Отмечается, что за этот период в Украину импортировали товаров на более 33,3 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 4,7 млрд долларов или на 12,4%).

Экспортировали из Украины на 30,9 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,2 млрд долларов или 6.6%).

Экономическая правда