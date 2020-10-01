Ахметову разрешили приобрести крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля и не только
Антимонопольный комитет разрешил компании Рината Ахметова "Metinvest B.V." приобрести контроль над 9 угольными предприятиями, в частности над крупнейшем в Украине производителем коксующегося угля - "Шахтоуправление" Покровское".
Об этом сообщает пресс-служба ведомство.
"Metinvest B.V." получил контроль над следующими субъектами:
- ООО "Индастриал Коал Холдинг",
- ЗАО "Шахтоуправление "Покровское",
- ООО "Обогатительная Фабрика "Свято-Варваринская",
- ООО "Шахтростроительная Компания",
- ООО "Шахта "Свято-Покровская № 3",
- ООО "Углепромтранс",
- ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод",
- ЗАО "Автопредприятие "Укрбуд"
- ЗАО "Шахтостроймонтажное Управление №1".
Учитывая незначительные совокупные доли участников концентрации на этих рынках АМКУ предоставил разрешение на заявленные действия.
Вместе с тем основное внимание АМКУ было сосредоточено на рынке коксующегося угля (объекты контроля: ЗАО "Шахтоуправление "Покровское", и ООО "Обогатительная Фабрика "Свято-Варваринская").
Так, при рассмотрении соответствующего дела было установлено, что:
- совокупная доля участников концентрации (с учетом внутригруппового потребления и импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016-2019 годов составила 11,9% - 23,2%.
- рынок является импортоориентированным. Доля импорта коксующегося угля в течение периода исследования составляла 66% - 75%.
- за счет добычи украинского коксующегося угля возможно обеспечить лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей - украинских производителей кокса.
- у любого из участников рынка есть возможность импортозамещения коксующегося угля в разумные сроки и с умеренными затратами, поскольку импортная продукция является более конкурентоспособной, чем отечественная.
- производственные мощности всей угольной промышленности Украины используются только на 69%.
- производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт Минэнергоугля существенно недозагружены и имеют запас использования.
В то же время учитывая существенную долю участников концентрации в добыче коксующегося угля, а также проектных и производственных мощностей (по итогам 2017 - 2019), компаниям было предложено взять на себя обязательства, которые могли бы устранить потенциально возможное негативное влияние на конкуренцию.
Компания "Metinvest B.V." сообщила о готовности принять обязательства, которыми должно быть обусловлено осуществление соответствующей концентрации.
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