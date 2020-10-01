Ахметову разрешили приобрести крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля и не только

Антимонопольный комитет разрешил компании Рината Ахметова "Metinvest B.V." приобрести контроль над 9 угольными предприятиями, в частности над крупнейшем в Украине производителем коксующегося угля - "Шахтоуправление" Покровское".

Об этом сообщает пресс-служба ведомство.

"Metinvest B.V." получил контроль над следующими субъектами:

- ООО "Индастриал Коал Холдинг",

- ЗАО "Шахтоуправление "Покровское",

- ООО "Обогатительная Фабрика "Свято-Варваринская",

- ООО "Шахтростроительная Компания",

- ООО "Шахта "Свято-Покровская № 3",

- ООО "Углепромтранс",

- ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод",

- ЗАО "Автопредприятие "Укрбуд"

- ЗАО "Шахтостроймонтажное Управление №1".

Учитывая незначительные совокупные доли участников концентрации на этих рынках АМКУ предоставил разрешение на заявленные действия.

Вместе с тем основное внимание АМКУ было сосредоточено на рынке коксующегося угля (объекты контроля: ЗАО "Шахтоуправление "Покровское", и ООО "Обогатительная Фабрика "Свято-Варваринская").

Так, при рассмотрении соответствующего дела было установлено, что:

совокупная доля участников концентрации (с учетом внутригруппового потребления и импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016-2019 годов составила 11,9% - 23,2%.

рынок является импортоориентированным. Доля импорта коксующегося угля в течение периода исследования составляла 66% - 75%.

за счет добычи украинского коксующегося угля возможно обеспечить лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей - украинских производителей кокса.

у любого из участников рынка есть возможность импортозамещения коксующегося угля в разумные сроки и с умеренными затратами, поскольку импортная продукция является более конкурентоспособной, чем отечественная.

производственные мощности всей угольной промышленности Украины используются только на 69%.

производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт Минэнергоугля существенно недозагружены и имеют запас использования.

В то же время учитывая существенную долю участников концентрации в добыче коксующегося угля, а также проектных и производственных мощностей (по итогам 2017 - 2019), компаниям было предложено взять на себя обязательства, которые могли бы устранить потенциально возможное негативное влияние на конкуренцию.

Компания "Metinvest B.V." сообщила о готовности принять обязательства, которыми должно быть обусловлено осуществление соответствующей концентрации.