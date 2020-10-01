Крупнейший ТРЦ "Respublika" Фирташа продали с заговором - Антимонопольный комитет

Антимонопольный комитет признал нарушением экономической конкуренции заговор трех компаний при проведении аукциона по продаже кредитной требования, обеспечением которой является ТРЦ "Республика", который должен стать крупнейшим в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году банк "Надра" продал указанные права на веб-портале ProZorro за "голландский аукцион".

Однако совсем иначе сложились торги по продаже права требования "на Республику".

Указанные активы были проданы 30 процентов от начальной стоимости на последнем шаге аукциона - цена снизилась с 2,56 млрд грн до 777 млн грн.

Антимонопольный комитет открыл дело и установил, что поведение трех участников торгов - компаний "Солтекс Капитал", "Фингрупп Фактор" и Толкфин "- является результатом заговора.

АМКУ собрал следующие доказательства:

учредителями и руководителями компаний являются родственники;

компании имели и других совместных работников;

участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь;

тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронную переписку между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин";

использование компаниями одних и тех же средств связи;

согласованное поведение компаний во время самих торгов.

Согласно закону на всех трех нарушителей наложены штрафы в размере около 10% от дохода каждого из них.

Напомним:

Проект строительства ТРЦ "Республика" был приостановлен в 2015 году решением собственника.

Ввод в эксплуатацию ТРЦ, строительство которого начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года.

В ТРЦ "Республика", который после открытия может стать крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м.

Экономическая правда