Без концертов и фестивалей: как музыкальная индустрия переживает коронакарантин

Концерти на ігрових серверах, онлайн-фестивалі, кліпи в самоізоляції, VR-шоу – далеко не повний список інновацій в обхід заборони на масові заходи.

Утім, ці доволі оригінальні івенти й близько не змогли замінити живої музики та драйву, який отримує людина на справжньому концерті.

Економічна правда розбиралася, як виживає музична індустрія під час карантину та якою вийде вже після локдауну.

Концерти під забороною

3 вересня під будівлею Кабміну відбувся мітинг представників музичної індустрії. Їх обурило прийняте 26 серпня урядом рішення заборонити до 31 жовтня концерти суб’єктам, які не визначили концертну діяльність як основну під час оформлення класифікатору виду економічної діяльності (КВЕД).

Заборона не торкнулась закладів культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності. Саме тому мітинг супроводжували гасла "Ми проти дискримінації!" та "Нас не чують!".

Як виявилось, далеко не всі працівники музиканти та організатори вказали концертну діяльність як основну, а тому вони ризикували залишитися без концертів та державної підтримки ще мінімум на два місяці.

Представникам музичної індустрії все ж вдалося встановити діалог з владою. 19 вересня Українська музична профспілка повідомила, що основні вимоги мітингу музикантів були виконані, а дискримінаційні норми – скасовані.

Надалі можливість та умови проведення концертів залежатимуть від епідеміологічного стану регіону, у якому його планують. І ризиків для індустрії тут чимало.

Від введених урядом карантинних заборон постраждали і фестивалі. Засновник одного з найбільших в Україні музичних фестивалів ZaxidFest дізнався про заборону за декілька днів до події. Персонал та підрядники вже були на низькому старті, організатори зробили багато проплат, однак сам фестиваль довелося перенести на літо 2021 року.

"Фестиваль – це не похід в магазин за рогом. Це – тисячі процесів, які узгоджуються і плануються заздалегідь. Тому їх не можна взяти і просто зупинити за декілька днів до проведення. Фестиваль зазнав величезних збитків. Важко оцінити, наскільки вони будуть критичними, але боргові зобов’язання все одно доведеться закривати", – сказав засновник ZaxidFest Яків Матвійчук у коментарі ЕП.

Так раніше проходив ZahidFest lviv.molbuk.ua

Матвійчук вважає, що це порушило його право на підприємницьку діяльність, і невдовзі він піде до суду вимагати компенсацію від держави. Підґрунтям для цього стане рішення Конституційного суду про незаконність введення карантину урядом.

28 серпня Конституційний суд розглядав низку положень Кабміну про введення карантину. Мова про заборону масових заходів, роботи закладів громадського харчування, ТРЦ тощо. Судді визначили, що такі обмеження конституційних прав та свобод не можуть бути встановлені підзаконними актами, а тому є неконституційними.

Десятки мільйонів гривень втратили і організатори Atlas Weekend. У березні фестиваль був готовий на 80% для проведення у 2020 році, однак через пандемію його проведення було також перенесено на 2021 рік.

До того, як стало відомо, що фестиваль не відбудеться, була розгорнута велика рекламна кампанія, оплачені маркетингові дослідження та передплати гонорарів західним артистам. У штаті фестивалю цілий рік працює 50 людей, яким потрібно платити зарплату.

Зупинка цієї частини економіки означає не лише збитки для організаторів та артистів. В індустрії задіяно безліч талановитих людей, які ризикують залишитися без роботи.

"Індустрія зупинилася. Українські артисти здебільшого і раніше були заточені під український ринок, а з пандемією і він перестав функціонувати. Їхні доходи значно зменшилися. Від цього страждають всі – концертні майданчики/клуби, квиткові оператори, лейбли, кліпмейкери, танцюристи, художники-постановники, продюсери тощо", – сказав оглядач "СЛУХ" Данило Панімаш у коментарі ЕП.

Atlas Weekend завжди був мегаподією для Києва Facebook/Atlas Weekend

Лідер гурту "Тінь сонця" Сергій Василюк розповів, що гурту довелося перенести з весни на осінь 21 концерт. Фестивальний сезон фактично провалився – за серпень "Тінь сонця" провів лише два великі виступи.

Великим поп-зіркам не легше, адже вони мають значно більші команди, зав’язані на концертній діяльності, адже розмах шоу порівняно більший.

Український фолк-метал -гурт переніс більше 20 концертів westnews.com.ua

Співачка Ольга Полякова у своєму звернені зазначила, що музиканти не мають можливості платити своїм колективам. Навіть якщо у деяких регіонах і була можливість домовлятися щодо концертів, будь-які домовленості у такій напруженій ситуації є нестабільними.

Лідер гурту Фіолет та організатор фестивалю "Бандерштат" Сергій Мартинюк у коментарі ЕП зазначив, що їм вдалося провести точкові концерти в Одесі та Львові. І хоча вони пройшли досить добре, за таких умов вони не були надто прибутковими.

Як музиканти переживають карантин

Останні декілька років в Україні набуває популярність платформа для краудфандингу Patreon. Карантин лише стимулював музикантів відкривати там рахунки та розпочати збір пожертв.

Patreon – це платформа, на якій можна підтримати улюбленого артиста чи блогера та отримати доступ до особливого контенту, який випускають самі зірки. (У РАМКУ)

Однак, культура "Patreon" в Україні ще не настільки розвинута, тому ефективність використання платформи для українських артистів лишається невеликою.

Вокалістка гурту IGNEA Хель Богданова зазначила, що їхній продукт орієнтований на слухачів з ЄС, Австралії та США, і там люди звикли платити за музику та підтримувати артистів. Раніше, завдяки донатам на Patreon, гурт зміг записати новий альбом, випустити два відеокліпи, купити нове обладнання тощо.

Український же споживач наразі не такий активний на краудфандингових платформах, тому покладатися фінансово на українську аудиторію доволі важко. Утім, Богданова зазначила, що безліч артистів уже відкривають свої сторінки, тому розвиток цієї культури в Україні – лише питання часу.

Patreon не завжди приносить великі суми. Лідер гурту Stoned Jesus Ігор Сидоренко поділився, що створити сторінку на Patreon його стимулював карантин, однак фідбек на платформі виявився мінімальним. Причиною також стало те, що музикантам гурту неможливо разом випускати контент, перебуваючи на великій відстані один від одного.

Зараз музиканту довелося знайти підробіток та зосередитися на зборі власних архiвних записiв, які він створював ще до Stoned Jesus.

Не одним лише краудфандингом артисти намагаються залишатися на плаву. Цікавий вихід з кризи знайшов лідер рок-гурту "Bahroma" Роман Бахарєв. Музикант почав давати онлайн-уроки через скайп. Навчає артист грі на гітарі та володінню голосом.

"У мене маленька дитина і якщо немає концертів, то я не соромлюся будь-якого альтернативного виду заробітку. Мені не довелося довго думати. Коли потрібні гроші, тим паче в таких умовах, доводиться швидко адаптуватися до цих умов", – сказав Бахарєв у коментарі ЕП.

Музика та коронавірусні інновації

Відсутність живих концертів призвело до зростання популярності в Україні ще одного цікавого явища – онлайн концертів. Українське музичне медіа СЛУХ провело серію онлайн-концертів, на яких виступали такі зірки як Jamala, ЛУНА, AlyonaAlyona, O.Torvald та інші.

Артистів запрошували у студію, де вони наживо співали та між треками відповідали на питання глядачів. На трансляціях працювали режисери, які забезпечували високий рівень продакшену. Щоб зробити атмосферу більш наближеною до реального концерту, під час виступів іноді показували фанатів у Zoom.

"Перші онлайн-концерти працювали за рахунок донатів. Потім почали цікавитися бренди, і ми зробили три концерти спільно з Київстаром. А вже потім нам самі написали та підтримали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Український культурний фонд", – сказав головний редактор СЛУХ Максим Сердюк у коментарі ЕП.

Зі слів Сердюка, співпраця з брендами, донати на Patreon та монетизація на платформі YouTube зробила ці концерти прибутковими.

В Україні також провели онлайн-фестиваль Intercity Live. Близько 50 виконавців долучились до шоу. Прямі включення велись з 10 міст України, а також із Польщі, Франції, Німеччини, Австрії та інших країн.

Зі слів організаторки фестивалю Олександри Венславовської, київські організатори і засновники contrabas.promo вигадали цей формат ледь не на другий день карантинних заборон. З того часу було проведено вже чотири шоу.

Intercity Live вперше провели за підтримки USAID (американського грантового фонду) і він майже окупився. Наступні два відбулися без стороннього фінансування з перемінним успіхом. Другий – окупився за рахунок донатів, а третій – вийшов у мінус. Останній – четвертий – пройшов за підтримки ЄС за програмою House of Europe.

І хоча в онлайн-концертів є властивість швидко втрачати аудиторію, формат цього фестивалю точно став корисним для індустрії.

"Онлайн формати набридають, це правда. Але є інші чинники, чому формат онлайн зараз вимушена необхідність. І в першу чергу це підтримка індустрії. По-друге, за фестивалю глядачі пишуть що відкрили для себе 3-4 нових гурти. І це прекрасно", – сказала організаторка фестивалю Олександра Венславовська в коментарі ЕП.

Унікальне видовище в обхід заборони концертів влаштував гурт Green Grey до свого дня народження. Музиканти влаштували перший у світі вертикальний концерт у київському готелі Bratislava. Артисти збудували сцену на даху одного з корпусів готелю таким чином, що спостерігати могли люди з балконів своїх номерів. Усе це – за всіма санітарними нормами, адже людина на концерт купує номер у готелі.

Глядачів розмістили з 5 по 11 поверх готелю. У кожен номер, за правилами, заходило не більше чотирьох людей. Досвід Green Grey став доволі успішним, а тому вертикальні концерти згодом організовували такі артисти як O.Torvald, Воплі Відоплясова, ТНМК та інші.

"Ми надаємо майданчик в оренду. Для кожного артиста або організатора вартість індивідуальна в залежності від безлічі факторів", – сказали ЕП у прес-службі готелю Bratislava, де відбуваються вертикальні концерти.

У готелі зазначили, що ціна оренди залежить від кількості глядачів, номерів, обладнання тощо.

Український артист Олег Винник влаштував VR-шоу з доповненою реальністю. Для того, щоб потрапити на концерт, достатньо було мати комп’ютер та вихід в інтернет. Квитки на таке дійство коштували від 200 до 600 гривень.

До ще більш цікавих експериментів вдалися закордонні артисти. Наприклад, американський репер Тревіс Скотт провів концерт в онлайн-грі Fortnite. Одночасно за шоу спостерігало більше 12 мільйонів людей (+3 мільйони на стрімінгових сервісах).

Так само була спроба організувати музичний фестиваль у грі Minecraft. Організатори очікували на 10 тисяч учасників, однак фактично долучилося у 10 разів більше людей і фестиваль довелось перенести.

Чим обернеться криза в індустрії

Обмеження не проходять безслідно для будь-якої галузі, а тому не варто чекати на стрімке відновлення індустрії. Після зняття заборони виснаженими ризикують залишитись не лише музиканти, але й їхня аудиторія. Знижений попит ще більше загальмує повернення артистів до докризових показників.

"Танцюристи, хореографи, художники-постановники шоу, кліпмейкери будуть шукати нові можливості для заробітку, якщо у них не було фінансової подушки. Хтось, можливо, піде з музики в вантажники. Індустрія сильно відкотиться назад і буде дуже довго відновлюватися. Значно знизиться якість концертних шоу з кожним продовженням карантину і обмеженнями концертної діяльності", – сказав у коментарі ЕП оглядач видання "СЛУХ" Данило Панімаш.

Green Grey

Ще однією проблемою для артистів є конкуренція з російськими зірками, які нерідко гастролюють українськими містами та користуються неабиякою популярністю.

Зі слів відомого музичного критика, засновника PR-агентства "Много воды" Саші Варениці, порожній вакуум на українському ринку швидко заповнять артисти з Росії – репери, Zivert, Кіркоров та інші. Запасу міцності в цих зірок вистачить на 2-3 роки відпустки. Індустрія ризикує повернутися до ситуації 2012 року, а всі старання по стимулюванню зростання українського музичного продукту будуть зведені нанівець.

Держава намагається підтримувати артистів доступними інструментами. Наприклад, велику підтримку культурним заходам в часи карантину надає Український культурний фонд. Зокрема, фонд надав підтримку медіа "СЛУХ" для організації онлайн-концертів та фестивалю Бандерштат.

"Навіть на онлайн-формат фестивалю нам потрібен був бюджет, який вимірюється мільйонами гривень. Відтак, дуже круто, що попри всі несприятливі обставини, Український культурний фонд не поставив свою діяльність на паузу і нам таки вдалося, заручившись їхньою фінансовою підтримкою, реалізувати проект. Не лишились осторонь і частина наших багаторічних партнерів, які в складні часи підтримали фестиваль.", – сказав у коментарі ЕП організатор фестивалю "Бандерштат", лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк

Зараз Український культурний фонд приймає заявки на другий етап програми "Культура в часи кризи: інституційна підтримка". На допомогу креативній індустрії фонд направить 295 мільйонів гривень.