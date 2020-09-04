Суд рассмотрит восстановление Нефьодова на посту главы Гостаможслужбы в ноябре

Окружной административный суд города Киева закрыл подготовительное производство и назначил дело к коллегиальному рассмотрению по иску Максима Нефьодова о возобновлении его в должности главы Государственной таможенной службы. Рассмотрение дела по существу назначено на 26 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Как известно, истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля о его увольнении, а также восстановить его в должности.

Кроме этого Нефьодов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Напомним:

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.

Исполнение обязанностей председателя таможни были временно возложены на руководителя одного из департаментов ДМС Игоря Муратова

19 августа Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства.

Смена в.и.о главы Государственной таможенной службы произошла из-за промедления реформирования ведомства, в частности в сфере перехода ведомства к работе в формате единого юрлица.

В конце апреля глава Минфина Марченко заявлял, что нового главу Государственной таможенной службы назначат в ближайшее время.

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