Марченко о новом руководителе Таможни: Назначат в ближайшее время

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что нового главу Государственной таможенной службы назначат в ближайшее время.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства.

"Когда будет назначен новый глава Таможни? Я уверен, что это будет сделано в ближайшее время. Сейчас обязанности главі ГТС выполняет Игорь Муратов, он является опытным таможенником, профессиональной человеком, который вполне может в этот сложный период выполнять возложенные на него задачи" , - отметил Марченко.

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Напомним:

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Экономическая правда