Кабмин назначил нового временного руководителя таможни

Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства.

Об этом сообщает представитель Кабмина в парламенте по итогам заседания правительства.

Павловский был назначен заместителем председателя ДМС 4 июня, до этого он занимал должность директора департамента в Министерстве финансов, еще раньше работал первым заместителем генерального директора ГП ОК "Укруглереструктуризация".

Напомним:

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.

Исполнение обязанностей председателя таможни были временно возложены на руководителя одного из департаментов ДМС Игоря Муратова

В конце апреля глава Минфина Марченко заявлял, что нового главу Государственной таможенной службы назначат в ближайшее время.

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Экономическая правда