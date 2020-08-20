Министр финансов объяснил, почему снова уволил главу таможни
Смена в.и.о главы Государственной таможенной службы произошла из-за промедления реформирования ведомства, в частности в сфере перехода ведомства к работе в формате единого юрлица.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в комментарии для "Интерфакс-Украина".
"Сегодня по моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни - Андрея Павловского, который на сегодня является действующим заместителем главы Гостаможслужбы.
Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета", - сказал Марченко.
Он отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениях в госбюджет, догоняя отставание в начале года. В тооже время Марченко подчеркивает, что в последнее время Гостаможслужба медлила с переходом на единое юрлицо.
"К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо", - указал глава Минфина.
"В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года.
Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", - пояснил министр.
Напомним:
19 августа Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства.
Павловский был назначен заместителем председателя ДМС 4 июня, до этого он занимал должность директора департамента в Министерстве финансов, еще раньше работал первым заместителем генерального директора ГП ОК "Укруглереструктуризация".
24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.
В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.
Исполнение обязанностей председателя таможни были временно возложены на руководителя одного из департаментов ДМС Игоря Муратова
В конце апреля глава Минфина Марченко заявлял, что нового главу Государственной таможенной службы назначат в ближайшее время.
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