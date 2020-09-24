В НБУ ожидают фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП

В Нацбанке ожидают фактического дефицита бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП вместо заложенных в прогнозе 7,5%.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Дефицит бюджета в этом году у нас заложен на уровне в 7,5% ВВП. Это абсолютно правильно с точки зрения контрцикличности. Но судя по всему, фактический дефицит будет ниже. Мы оцениваем, что дефицит бюджета будет в районе 6-6,5 % ВВП", - рассказал Сологуб.

По его словам, бюджетный дефицит снизился ниже прогнозного в связи с сильным недофинансированием существующих затрат.

"Наверстать их в последние месяцы непросто с учетом возможностей финансирования", - добавил он.

Напомним:

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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