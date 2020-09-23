Новости 23 сентября: транш МВФ, убыток "Нафтогаза", санкции против онлайн-сервисов из РФ

О транше МВФ. Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Об убытке "Нафтогаза". НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривень.

О санкциях против онлайн-сервисов из РФ. Кабинет министров поручил разработать предложения по внедрению санкций против российских онлайн-сервисов ivi.ru и Wildberries.ru из-за сериалов и другого контента производства РФ.

О зарплатах министрам. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его зарплата и зарплаты министров останутся ограниченными до 5 средних зарплат в Украине.

О Коломойском и Deutsche Bank. Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским в интересах его американских компаний.

О промпроизводстве. В августе 2020 года промышленное производство в Украине по сравнению с августом 2019 года сократилось на 5,3%, тогда как в июле падение составило 4,2%.

Об "Укрэксимбанке". Кабмин утвердил постановление о докапитализации государственного Укрэксимбанка на 6,8 млрд грн - Минфину поручили выпустить ОВГЗ на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

Вы хотите узнать больше?

Внутренний туризм в Украине должен бы расти: как изменилась отрасль и куда исчез "бюджетный" путешественник

Что происходит на рынке внутреннего туризма в условиях пандемии, как изменилось поведение путешествующих украинцев, где они проводили свои отпуска, и что пользовалось наибольшим спросом. (укр)

"Крипта" в тени. Когда рынок виртуальных активов в Украине станет легальным?

По замыслу депутатов, виртуальные активы не будут конкурировать с гривней и не будут средством платежа, но клиенты смогут платить ими за товары или услуги, а банки будут конвертировать активы в гривню. (укр)